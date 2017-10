17 TETOR, DITA BOTERORE KUNDER VARFERISE

Shperndaj

17 tetori shenohet si Dita Boterore kunder Varferise. Por, a jane me te pasur apo me te varfer shqiptaret ne krahasim me nje vit me pare. Te pyetur per kete ceshtje qytetaret shkodrane shprehen se gjendja ekonomike eshte veshtiresuar se tepermi. Ato theksojne se varferia eshte ne pjesen me te madhe te popullsise.

Politikat e ndjekura nga qeveria dhe mbyllja e levizjeve per azil ne vendet e tjera te Europes ka bere qe shqiptaret ta kene me te veshtire per te siguruar te ardhura. E si rrjedhoje edhe gjendja ekonomike eshte veshtiresuar se tepermi sidomos ne vitet e fundit per shqiptaret.