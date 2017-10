3 JAVE PAS URDHERIT TE QEVERISE, ENDE ÇERTEFIKATA PRANE GJENDJES CIVILE

Shperndaj

Certifikata personale apo familjare nuk do te jete me stresi i qytetareve për te pritur ne radhe e per ta dorëzuar ne zyra te tjera, ky ishte vendimi i qeverise Shqiptare 3 jave me pare. Kryeministri i vendit Edi Rama ashpersoj tonet teksa dha urdher te prere se do te kete gjobe, per cdo punonjes te gjendjes civile qe leshon çertefikata. Do detyrohemi të çojmë deri në fund këtë proces dhe do ua mbajmë paratë nga rroga atyre punonjësve të bashkisë që vijojnë të nxjerrin certifikata dhe nuk zbatojnë urdhrat.”- tha Rama.Por cfare ndodh ne gjendjen civile te Shkodres?

Qytetaret vijojne te marrin çertefikata prane gjendjes civile, per sherbimet qe u duhen.

Qeveria shqiptare me 18 shtator dha vendimin se hipotekat, zyrat arsimore apo cdo institucion tjeter nuk do tu kerkohet me certefikata e printuar. Por e para e cila e kerkon kete dokument eshte Bashkia Shkoder e cila sipas qytetareve kerkon certefikate te printuar per sherbimet qe ofron. Ne kete menyre urdheri i Kryeministrit edhe pas 3 javesh vijon te mos zbatohet, çrtefikata per cdo sherbim dhe kategori ne Shkoder.