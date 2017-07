31 KORRIK MBLEDHJA E KESHILLIT BASHKIAK

Shperndaj

Perpara nisjes se pushimeve, keshilltaret e keshillit bashkiak do te mblidhen ne daten e fundit te muajit korrik. Keshilltareve dhe mediave u eshte shperndare njoftimi ku ne pikat e rendit te dites do te votohet per peojekt-vendimin “Per mbarim te afatit te mandatit te keshilltares Senida Mesi, e cila ne muajin shtator do te jete pjese e parlamentit te shqiperise. Miratimi i ndihmes ekonomike, paaftesise dhe kempit per muajin korrik pritet te jete e vetmja pike e rendit te dites e cila nuk ka nevoje per diskutime.

Ndersa debate pritet te kete per miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesem. E po ashtu projekt vendimi per miratimin e buxhetit faktik të vitit 2016 të Bashkisë Shkodër, me disa ndryshime, kjo e shtyre nga mbledhjet e kaluara.Po ashtu do te kete edhe Raportim/ Informacion për treguesit ekonomiko-financiare të Bashkisë Shkodër për periudhën e 6-mujorit të parë 2017. Ne fakt raporti i 6-mujorit te pare, i siguruar rreth 2 jave me pare nga tv rozafa, protet te sjelle diskutime per shkak te treguesve tejet te ulet te te ardhurave, ne krahasim me pritshmerite e Bashkise Shkoder.

Ku ne totalin vjetor ka patur 47% e realizimit. Megjithate do te jete ne pergjegjesine e keshilltareve, pjesmarrja e nga ana tjeter edhe diskutimet per rendin e dites.