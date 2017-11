AKADEMIA VLLAZNIA, DY FITORE NDAJ PORTOS NË JAVËN E TETË

Shperndaj

Ekipet e Akademisë Vllaznia kanë arritur dy fitore në ndeshjet e rradhës ndaj ekipeve respektive të Portos. Takimet e luajtura në Lezhë, janë kurorëzuar me suksesin e ekipeve shkodrane, teksa 17 vjeçarët kanë fituar 2-0 ndërsa 19 vjeçarët kanë fituar me shifrat 2-1. Ndeshja e parë ka qenë ajo e paratërinjve. Edhe në javën e tetë të kampionatit ato kanë arritur të fitojnë. Këtë herë në Lezhë ndaj Portos me rezultatin e pastër 2-0. Për këtë fitore kanë menduar Gjurkaj dhe Asllani. I pari ka shënuar në pjesën e parë të ndeshjes ndërsa tjetri ka shënuar në të dytën. Me këtë fitore, ky ekip është ngjitur në kuotën e 22 pikëve, me 7 fitore të arritura dhe vetëm 1 barazim ndërkohë që ai nuk e njeh ende shijen e humbje. Edhe golaverazhi i këtij ekipi është i shkëlqyer, me 25 gola të shënuar dhe vetëm 2 të pësuar. Një ecuri vërtetë kampionësh megjithatë është herët për të folur për titullin.

E rëndësishme është që ky ekip po bën një paraqitje vërtetë të shkëlqyer deri më tani. Ndërkohë, në ndeshjen e të rinjve, Elmir Lekaj me dygolëshin e tij i ka dhënë fitoren Vllaznia U-19 ndaj Portos. Ai është shndërruar në protagonistin kryesor të kësaj ndeshje me lojën dhe mbi të gjitha me golat që ka shënuar, që të dy në pjesën e parë. Ndonëse vendasit e shtuan presion në pjesën e dytë, madje duke shënuar edhe një gol, ai nuk u ka mjaftuar atyre për të marrë qoftë edhe një barazim ndaj shkodranëve. Vllaznia U-19 me këtë trepikësh është ngjitur në kuotën e 16 pikëve duke qenë sërish në ndjekje të ekipit të Shkëndisë së Tiranës që udhëheq tabelën e renditjes.

Ecuria e kuqebluve të drejtuar nga trajneri Luan Zmijani ka patur oshilacionet e veta megjithatë në javët e ardhshme pritet që seria e rezultateve pozitive të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe padyshim që ky ekip do të vazhdojë të ngjitet në renditje derisa të arrijë vendin e parë që është edhe pikësynimi i tij.