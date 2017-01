AMORTIZIMI I RRUGEVE NE LAGJEN DUDAS, MBLIDHEN FIRMAT PER PETICIONIN

Ashtu sic ishte paralajmeruar, banoret e lagjes Dudas ne qytetin e Shkodres kane mbledhur firmat per ti derguar kryebashkiakes Voltana Ademi peticionin per te nderhyre ne rruget e kesaj lagje. Jane mbledhur mbi 300 firma te banoreve te kesaj lagje dhe diten e Marte peticioni do ti dergohet kryebashkiakes Ademi. Banoret shprehen se kryebashkiakes do ti jepet nje afat per kthim pergjigje dhe nese do te mungoje pergjigjia do ti drejtohen insitucioneve te tjera.

Edhe me heret, keto banore ishin ankuar per amortizimin e rrugeve, por askush nuk eshte marre me kete problematike, ku situata e ketyre rrugeve ne lagjen Dudas rendohet edhe me teper kur ka reshje shiu.