BASHA: SHENDETESIA, PLAGA E MADHE E VENDIT

Sistemi i Shendetesise ne vendin tone ka qene ne fokus te bisedes se zhvilluar nga kreu i Partise Demokratike Lulzim Basha me paciente dhe familjare qe vuajne cdo dite problemet qe shfaq ky sistem. Ne fjalen e tij para te pranishemve, Basha tha se mbi 1 miliarde euro jane harxhuar keto kater vite nga qeveria per shendetesine. Sipas Bashes, ne vend qe t’i investonte ato ne rroga per mjeket dhe personalin shendetesor, per aparatura dhe investime per te permiresuar kujdesin per qytetaret, kryeministri Edi Rama vendosi t’ua jepte keto para miqve dhe klienteve. Ne lidhje me kete, Basha dha nje prononcim te shkurte per Tv Rozafa.

Ne “Çadren e Lirise”, Basha beri te ditur se eshte hartuar nje plan me ndihmen e eksperteve me te mire europiane dhe amerikane per nxjerrjen e shendetesise nga gremina ku eshte zhytur dhe per transformimin e saj rrenjesor. Per Partine Demokratike, parimi kryesor i ketij plani, qe do te shpaloset se shpejti, eshte vendosja e qytetarit ne qender te financimit te shendetesise.