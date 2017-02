BASHA TE RINJVE: REPUBLIKA E KRIMIT PO MERR FUND

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar bashkëbisedim me studentët në çadrën e lirisë të vendosur përballë Kryeministrisë. Gjatë fjalës së tij, Basha sipërsëriti zotimin se sapo të marrë detyrën si kryeministër, gjëja e parë që do të bëjë është anulimi i ligjit të arsimit të lartë. Kryedemokrati u premtoi të rinjve se kur të përfundojnë studimet e larta, do t’u ofrohet mundësia e stazhit dhe do të paguhen me 200 mijë lekë të vjetra, përfshirë edhe sigurimet shoqërore e ato shëndetësore.

“Republika e krimit do marrë fund. Ky është mendimi i shqiptarëve, ne nuk tërhiqemi deri në fund. Ditën time të parë do firmon anulimin e ligjit të arsimit të lartë. Në plehra e ka vendin ligji që vjedh shqiptarët. Kjo do të marrë fund orën tonë të parë në pushtet.Ne nuk do të pranojmë kurrë që vendimet për arsimin e lartë ti marrin një grusht politikanësh e aq më pak ministrat e salcës që nuk ka kualifikimin për të qenë ministre e aq më pak e arsimit. Ju jap fjalën se nuk do të ketë asnjë të ri që do mbetet pa studiuar për shkak të mungesës së mundësive ekonomike. Unë do tju jap modelin evropian edhe në qeverisje edhe në arsim.

10 mijë stazhe në vit me pagesë 200 mijë lekë në vit me pagesë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, kjo është skema që do të nxisim studentët e sapodiplomuar. Kjo skemë do të paguhet nga buxheti i shtetit. Paratë do ti marrim nga xhepat e derrave që sot i shpërdorojnë me hajdutëri tipike rilindëse. Bëhuni gati, Shqipëria që po vjen është Shqipëria juaj. Asgjë nuk do të jetë më si më parë, gjithçka do të ndryshojë me fuqinë e kësaj lëvizje. Kastat do të përmbysen, republika e krimit do të marrë fund”, u shpreh kryetari i opozitës Lulzim Basha.