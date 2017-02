BASHA: VETTING E ZGJEDHJE, VETEM PAS QEVERISE TEKNIKE

Me tone paksa të zbutura, kryetari i opozitës Lulzim Basha ka mbajtur fjalimin e radhë në ditën e nëntë të protestës nën çadrën e ngritur para kryeministrisë. Ndërsa kjo javë shënon afatin e fundit për ngritjen e komisioneve për Vettingun, kreu i PD, edhe njëherë theksoi se opozita do të marrë pjesë në këtë proces vetëm pas ngritjes së qeverisë teknike. Të njejtin fat tha ai do të kenë dhe zgjedhjet parlamentare.

“Edi Rama dhe banda e tij është më e izoluar se kurrë , nuk e duan demokratët, nuk e duan socialistët, nuk e do Jugu, nuk e do Veriu. Nuk e duan as ndërkombëtarët, ata që zgjedhjet e lira dhe të ndershme i kanë vlerën më të patjetërsueshme për kombet e tyre. E kanë kuptuar, se beteja jonë nuk ka e nuk mund të ketë përfundim tjetër përvec fitores së qytetarëve të bashkuar, zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dekriminalizimin e parlamentit dhe nstitucioneve, luftës kundër drogës dhe një drejtësi të vërtetë. Veting me Armando Prengën, veting me Elvis Rroshin nuk ka e nuk ka për të pasur. Por do të ketë me qeverisjen e re, me qeverisjen që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe që të nesërmen ne do të ulemi për ti dhënë shqiptarëve Vetingun të cilin e votuam në 22 Korrik, vetingun që garanton gjyqtarë dhe prokurorë të pastër e të pakapur, të cilët janë mankthi i Edi Ramës. I dridhen leqet e këmbëve kur mendon drejtësinë e pakapur, drejtësinë që nuk e merr dot në telefon ta shantazhojë e ta urdhërojë, atij dhe bandës në pushtet. I prishet gjumi nga vetingu i vërtetë. Prandaj do veting fasadë, me shoqatat e vullnetarëve të Enverit që ka nxjerrë sot rrugëve të Tiranës. Veting do të ketë një ditë pas qeverisë teknike, do të ketë veting të vërtetë dhe drejtësi të vërtetë. Por, e para punë që duhet të kryhet është largimi i pakicës së bandave në pushtet me të cilat do të prishë dhe kapë zgjedhjet e shqiptarëve. Kjo është detyra, ky është vendimi i madh që na ka mbledhur këtu. Kjo është detyra e madhe që kemi marrë para shqiptarëve sot, para historisë sonë kombëtare, jo vetëm për zgjedhjet e ardhshme, po që këtej e tutje, shqiptarët nuk do të pranojnë më zgjedhje të diktuara nga krimi, zgjedhje të diktuara nga paratë e pisëta të drogës, zgjedhje të diktuara nga korrupsioni. Ose do të ketë zgjedhje të lira e të ndershme, ose zgjedhje fasadë nuk ka për të pasur. Ne nuk do ti lejojmë, nuk do ti lejojmë zgjedhjet fasadë”

Protesta e opozitës ka hyrë këtë të diel në ditën e nëntë. Opozita vijon prej nëntë ditësh protestën në përpjekje për të detyruar koalicionin qeverisës të dorëzojë pushtetin dhe t’i hapë rrugë krijimit të një qeverie teknike.