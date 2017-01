BASHKIA, JA SA LEKË DO PËRFITOJË SPORTI PËR VITIN 2017

Janë zbardhur shumat që do të shpenzojë Bashkia Shkodër për vitin 2017 për të financuar sportin. Natyrisht që në krye të listës së tyre qëndron futbolli i cili për këtë vit do të marrë 450 milionë lekë nga ky institucion. Ende nuk dihet nëse kjo shumë do të mjaftojë apo jo, por kjo është ajo çfarë është planifikuar deri më tani. Ka qenë vetë institucioni i pushtetit lokal që ka zbardhur gjithçka sa i takon fondeve që do të akordojë për këtë vit.

Në mbledhjen e datës 30 janar të Këshillit Bashkiak Shkodër, do të miratohet buxheti i vitit 2017 dhe në të natyrisht që një vend të rëndësishëm ka edhe sporti. Në projekt- buxhetin e hartuar nga drejtues të këtij institucioni, ka një detajim të fondeve edhe për të gjitha sportet e tjera sepse përveç futbollit, do të mbulohen financiarisht edhe 14 sporte të tjera. Në krye të tyre sa i takon fondeve që do të marrë është basketbolli. Natyrisht që e meriton sepse sukseset e këtij sporti në vitet e fundit kanë bërë për vete të gjithë shkodranët. Basketbolli në total do të përfitojë rreth 64 milionë lekë të vjetra për këtë vit por këtu nuk përfshihet vetëm ekipi i të rriturve, por edhe ai i femrave dhe ekipet e të rejave. Pas basketbollit, vjen sporti i volejbollit që do të përfitojë rreth 57 milionë lekë për vitin 2017.

Në vend të katërt është boksi me 29 milionë lekë e me rradhë pastaj atletika me 26 milionë lekë, peshëngritja me 18 milionë lekë, çiklizmi me 11 milionë lekë e kështu me rradhë. Por jo vetëm kaq. Bashkia do të mbulojë financiarisht edhe disa aktivitete që do të zhvillohen gjatë këtij viti, duke filluar nga Memoriali Ndërkombëtar i Boksit, kampionati i basketbollit në mes shkollave të mesme, kampionati i volejbollit në rërë, ai i shahut etj. Në këtë mënyrë, shuma që do të akordohet për sportin edhe për këtë vit duket se do të jetë e madhe megjithatë asnjëherë nuk mjafton sepse janë 15 lloje sporti, me dhjetra ekipe dhe qindra sportistë të cilët duan më shumë mbështetje dhe kushte më të mira stërvitore por gjithsesi, ky duket se është maksimumi që mund të bëhet për to.