BASKETBOLL: VLLAZNIA FITON LEHTËSISHT NË KAMËZ, 100-58

Vllaznia në basketboll për meshkuj ka kaluar një tjetër pengesë të vështirë në kampionat. Pasditen e së premtes ajo ka fituar një fushë të vështirë si ajo e Kamzës, madje një fitore me shifra të thella, 100 me 58. Basketbollistët shkodranë gjithnjë në këtë fushë kanë patur pengesa dhe shpesh kanë dalë të mundur prej saj por këtë herë ka qenë ndryshe. Ata e kanë nisur ndeshjen mjaft mirë dhe që në 10 minutat e para duket qartë se do ta dominonin ndeshjen.

Ato janë fituar me shifrat 26 me 9 ndërkohë që epërsia ka ardhur duke u rritur edhe në 10 minutat e dyta, të fituar sërish nga Vllaznia në shifrat 26 me 14 dhe kësisoj dy ekipet shkojnë në pushimin e ndeshjes me një diferencë prej 29 pikësh në favor të kuqebluve. Në periodën e tretë ndërkohë do të kishte njëfarë rivaliteti dhe ajo mbyllet 22 me 20 për miqtë nga Shkodra ndërkohë që në periodën e fundit, ata do ta shtojnë edhe më shumë epërsinë duke e fituar 26 me 15 dhe kësisoj i gjithë takimi do të mbyllej me shifrat e thella 100 me 58.

Pikëshënuesi më i mirë në këtë ndeshje ka qenë amerikani Palmer i Vllaznisë i cili arriti të shënojë 21 pikë. Një lojtar i cili pritet të ingranohet gjithnjë e më shumë me lojën e kësaj skuadre në mënyrë që t’i shërbejë në ndeshjet e ardhshme. Fitorja ndaj Kamza Basket, ka shënuar edhe debutimin zyrtar në stolin e Vllaznisë të trajnerit kroat Jeronimo Sarin. Nga ana tjetër, me këtë fitore, kuqeblutë ofrohen gjithnjë e më shumë me vendin e dytë në renditje, që është edhe objektivi i tyre aktual përpara nisjes së plej- ofit. Megjithatë për ta, tashmë nis seria e takimeve direkte me rivalët e tyre kryesorë. Fundjavën që vjen në Shkodër Vllaznia do të presë ekipin e Teutës ndërsa një javë më vonë, do të presë po në “Qazim Dervishi” kryesuesit e Tiranës dhe natyrisht që ndaj tyre do të kërkohet patjetër fitorja.