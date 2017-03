BASKETBOLL, VLLAZNIA FORCON POZITAT NË VENDIN E DYTË

Basketbollistët e Vllaznisë kanë arritur një tjetër fitore në kampionat, këtë herë ndaj ekipit të Ardhmërisë. Një fitore që në fakt ka qenë dramatike sepse është arritur vetëm në sekondat e fundit të ndeshjes. Ka qenë një kosh i shënuar nga amerikani Palmer 9 sekonda para fundit, që i ka dhënë fitoren kuqebluve me shifrat 66 me 64. Por pavarërisht kësaj, ka qenë një fitore që ka vlejtur sepse me të, ata kanë siguruar përfundimisht vendin e dytë në renditje, në prag të ndeshjeve të plej-ofit. Takimi i fundit ndaj Ardhmërisë ndoshta nuk ishte vlerësuar aq sa duhet nga shkodranët.

Stafi teknik është munduar t’i japë hapësirat e duhura edhe lojtarëve të stolit dhe kjo ka bërë që të jetë ekipi kryeqytetas ai që do ta mbyllte në avantazhin e tij pjesën e parë. Edhe fillimi i pjesës së dytë është më i mirë për ekipin e drejtuar nga shkodrani Afrim Bilali dhe kjo ka bërë që trajneri i Vllaznisë Sarin të hedhë në fushë edhe amerikanët Frilov e Palmer me të cilët loja vjen duke u rritur derisa arrihet tek barazimi i rezultatit. Rivaliteti rritet dhe do të duhej një kosh i Palmer në sekondat e fundit të ndeshjes, që do t’i jepte fitoren shkodranëve në këtë takim.

Po në kuadrin e kësaj jave, Teuta është mundur nga ekipi i Tiranës dhe kjo ka bërë që Vllaznia t’i shkëputet dy pikë ekipit durrsak, çka do të thotë tashmë se vendi i dytë është thuajse i sigurtë për të. Deri në përfundim të fazës së dytë të kampionatit, Vllaznia ka për të zhvilluar edhe dy ndeshje, atë me Kamzën në Shkodër dhe me Teutën në Durrës dhe menjëherë pas tyre, do të nisin gjysmëfinalet e kampionatit ku ekipi shkodran do të ndeshet sërish me durrsakët, në luftën mes tyre se kush do të jetë ekipi finalist.