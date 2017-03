BASKETBOLL, VLLAZNIA MUND EDHE FLAMURTARIN

Vllaznia në basketboll për meshkuj ka arritur një tjetër fitore në kampionat. Këtë herë ndaj Flamurtarit në Vlorë në një takim që ka përfunduar me rezultatin 80 me 60 në favor të kuqebluve. Ndeshja nuk ka patur shumë histori, edhe për vetë diferencat që kanë dy ekipet në renditje, në përbërje dhe gjithçka tjetër. Madje, në formacionin shkodran këtë herë ka patur më shumë hapësirë për lojtarët e stolit të cilët gjithsesi kanë zhvilluar një ndeshje të mirë duke arritur edhe fitoren e rradhës.

Perioda e parë e ndeshjes është fituar nga ana e tyre me shifrat 19 me 16 ndërkohë që shkëputja e madhe do të ndodhte në periodën e dytë që fitohet sërish nga Vllaznia, këtë herë me rezultatin 30 me 17 dhe kësisoj, në pushimin e ndeshjeve dy ekipet kanë shkuar me një diferencë prej 16 pikësh në favor të miqve nga Shkodra. Ato e kanë ruajtur këtë diferencë edhe më tej, ndonëse periodën e tretë e fitoi Flamurtari me shifrat 11 me 7 por në të katërtën, është sërish Vllaznia që fiton 24 me 16 dhe me rezultatin e përgjithshëm 80 me 60, ajo ka arritur të marrë një tjetër fitore në kampionat, me të cilin forcon pozitat në vendin e dytë në renditje.

Për më tepër pas humbjes së djeshme të Teutës rivale brenda në fushën e saj me ekipin e Ardhmërisë. Në këtë mënyrë, kur kanë mbetur edhe tre ndeshje deri në fund të fazës së dytë, shkodranët duken shumë pranë realizimit të objektivave megjithatë duhet të bëjnë kujdes. Të premten, ata do të luajnë në kryeqytet ndaj Ardhmërisë, më pas do të presin në Shkodër Kamzën dhe do ta mbyllin këtë fazë me transfertën e Durrësit. Drejtuesit e skuadrës kanë vendosur si objektiv renditjen në vend të dytë para se të nisë faza e plej-ofit dhe më pas, padyshim që do synohet finalja.