BASKETBOLLI, VLLAZNIA GATI EDHE AMERIKANIN E DYTË

Firma në kontratë e para dy ditëve me amerikanin Derril Palmer, nuk do të jetë e fundit për shoqatën e basketbollit të Vllaznisë. Drejtuesit e saj me në krye presidentin Sokol Dibra janë duke kontaktuar edhe me basketbollistë cilësorë të cilët pritet të vishen kuqeblu në ditët e para të janarit. Pas firmës në kontratë me Palmer, një tjetër basketbollist amerikan mendohet të firmosë këto ditë me ekipin shkodran.

Emri i tij nuk bëhet i ditur megjithatë mësohet se drejtuesit e Vllaznisë ia kanë bërë tashmë ofertën dhe pritet vetëm firmosja e kontratës prej tij. Ky do të jetë basketbollisti i dytë amerikan që do të vishet kuqeblu por nuk do të jetë i fundit. Drejtuesit e shoqatës kanë në planet e tyre edhe marrjen e një të treti megjithatë duhet pritur. Por përveç tre amerikamëve, po bisedohet edhe me një lojtar të kampionatit shqiptar dhe me shumë të ngjarë edhe ai do të bëhet pjesë e Vllaznisë në janar. në këtë mënyrë me këto përforcime, ekipi shkodran pritet të jetë shumë më i fortë dhe rivalizues për titullin kampion deri në fund.

Ai sigurisht që do ta kërkojë me ngulm deri në fund titullin e katërt dhe kjo mund të jetë plotësisht e realizueshme. E rëndësishme është që sportdashësit shkodranë do të kenë pse të kthehen sërish në pallatin e sportit “Qazim Dervishi” për të ndjekur nga afër emocionet që do të dhurojë sërish ekipi i basketbollit të meshkujve të Vllaznisë.