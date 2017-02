BUSHATI: PS E ANAGAZHUAR TE PERMBUSHE KONTRATEN ME QYTETARET

Partia socialiste eshte e angazhuar qe te permbushe kotraten qe ka me qytetaret, ndersa mbetet e hapur per cdo parti qe ka te njejtat ide dhe pikepamje me PS-ne. Kjo ishte pergjigja qe ministri i jashtem Ditmir Bushati dha mbi temen e nxehte te diteve te fundit nese do te vijoje apo jo koalicioni PS- LSI. Bushati pranoi se ne ditet vijuese do te kete diskutime edhe brenda strukturave dhe kryesise se partise socialiste nese do te vijoje koalicioni apo jo.

Bushati komentoi edhe deklaratat e metropolitit malazes Amfilohije Radovic teksa tha se “kleriku duhet te merret me punet e Zotit dhe poltika me punet e politikes, por si shtet laik ne duhet te tregohemi sa me tolerant”.

Deklaratat e Bushatit erdhen pas mbledhjes qe zhvilloi me strukturat e partise socialiste ne Shkoder.