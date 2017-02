ÇEREKFINALE, VLLAZNIA FITON NDESHJEN E PARE TE KUPES SE SHQIPERISE

Vllaznia ka arritur te marre nje fitore minimale, por teper te rendesishme ne ndeshjen e pare te cerekfinaleve per Kupen e Shqiperise. Ekipi shkodran duket se e fillon mirë ndeshjen teksa në fushë nga minuta e parë ka edhe Bakajn. Por në fakt rastin e parë për shënim e kanë miqtë me anë të Maganit. Në minutën e 15-të ai shfaqet i lirë brenda zonës shkodrane, e dërgoj topin mbi portierin Agoviç por për fatin e Vllaznisë,ai përfundon paksa mbi traversë. Ndërkohë vendasit mundohen të tregohen racionalë me lojën e tyre dhe në të parin rast që krijojnë, arrijnë të shënojnë. Vrapi nga rivënia anësore hedh një top të gjatë në zonë, ai largohet nga një mbrojtës dhe përfundon tek këmbët e Tafilit, që nga jashtë zone gjuan fort dhe topi përfundon në rrjetë. Gol që do t’i jepte qetësinë kuqebluve por ndërkohë do të ishte Teuta ajo që në fundin e pjesës së parë do të kishte një tjetër rast me anë të Bangal por topi i guajtur prej tij përfundon jashtë. Pjesa e parë përfundon 1-0 për Vllazninë. Ne te dyten, nuk ka shume histori dhe Vllaznia arrin te administroje rezultatin, duke siguruar fitoren. Pas ndeshjes, trajneri Cungu u shpreh i kenaqur per rezultatin e arritur dhe lojen e skuadres se tij.

Keshtu, pas fitores ne ndeshjen e pare, Vllaznia do te tentoje kualfikimin per ne gjysemfinale te Kupes se Shqiperise ne Durres, aty ku do te luaje ndeshjen e kthimit. Por, me pare, shkodranet do te luajne ne fundjave ndaj Partizanit per kampionat, nje tjeter ndeshje delikate, ku kerkohet nje tjeter rezultat pozitiv.