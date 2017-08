DESHTON 2 HERE BRENDA DITES MBLEDHJA E KESHILLIT BASHKIAK

Shperndaj

U mblodh dy here brenda dites, por Keshilli Bashkiak Shkoder nuk arriti te miratonte projekt-vendimin per miratimin e projektit te pare te programit buxhetor afat-mesem vendor per vitet 2018-2020 te Bashkise Shkoder. Ne mbledhjen e zhvilluar pasditen e se Martes, pas miratimit te dy pikave te para te rendit te dites, mbledhja u ndal ne piken e trete. Ketu kerkohej kuorumi i nevojshem per votim, pra gjysma e keshilltareve e cila mungonte. Ne lidhje me kete, keshilltari i republikaneve, Gasper Kokaj dha nje propozim per ndryshimin ne lidhje me diten e thirrjes se mbledhjeve te Keshillit Bashkiak.

Nga ana tjeter, keshilltaret Tula dhe Nurja diskutuan per problematikat e Bashkise Shkoder.

Ne dy mbledhjet e zhvilluara ra ne sy mungesa e kryebashkiakes Voltana Ademi. Nderkohe, behet e ditur se mbledhja e rradhes pritet te zhvillohet me 3 Gusht, ku do te merren ne shqyrtim 3 pikat e mbetura te rendit te dites, duke shpresuar qe te marre pjese me shume se gjysma e keshilltareve.