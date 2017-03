EFEKTIVI I FNSH- se: JETOJ NE SKAMJE, NUK DEKONSPIROVA OPERACIONET

Që në mengjes herët në gjykatën e shkallës së parë në Shkoder ka nisur seancat e verifikimit të kushteve të zbatimit të masës së sigurisë për 16 të ndaluarit në kuadër të operacionit të koduar “Early Spring” pasi akuzohen për kultivim të lëndëve narkotike. Të parët që janë paraqitur përpara trupi gjykues kanë qënë kryepleqtë, Dritan Lisaj dhe Gjin Lushi. Seancat kanë nisur me debate ndërsa avokati mbrojtës ka kërkuar nga gjykatësi Tonin Sterkaj aktet e vendimit të masave të sigurisë në mungesë të cilat janë marrë me 14 Shkurt 2017. Pasi janë njohur me to, mbrojtja ka kërkuar revokimin e vendimit të masës së sigurisë atë të arrestit me burg pasi mungojnë provat e përfshirjes në kultivimin e lendëve narkotike të kryepleqve. Nga ana tjetër prokurori I cështjes Albert Mucaj ka deklaruar se në harkun kohor të 10 muajve prokuroria ka siguria prova dhe transkriptime telefonash ku kryepleqtë janë të përfshirë në kultivimin e lëndëve narkotike.

Organi i akuzës ka rreth 10 faqe transkriptime, ku të dyshuarit komunikojne me kode me njëri tjetrin. “E hëngri ujku” dhe ” theu këmbën” ishin disa nga kodet që trafikantët e arrestuar përdornin në komunikimin mes tyre për parcelat që asgjësoheshin. Perpara gjykatës kryepleqte kanë mohuar se kanë bashkëpunuar në kultivimin e lëndëve narkotike ndërsa I kanë cilësuar akuzat si shpifje. Në fund gjykata I ka lënë në burg ato. Pas tyre në seancën e verifikimit të kushteve të zbatimit të masës së sigurisë është paraqitur efektivi I forcave të ndërhyrjes së Shpejtë Ardian Loci per te cilin prokuroria ka paraqitur si provë një transkriptim telefonatash ku dyshohet se Loci dekonspironte aksionet e policisë. Pasi është njohur me aktet e vendimit të masës së sigurisë, mbrojtja ka kërkuar nga gjykatës Sterkaj masë me të butë sigurie.

Në këtë moment përpara trupit gjykues ka folur edhe 45 vjecari Loci i cili ka shpërthyer në lot ndërsa nuk ka pranuar akuzat. Loci ne mes lotesh deklaroi se punonte prej 21 vitesh në polici ndersa ishte arrestuar pasi ishte kthyer nga sherbimi prej 4 ditesh në Peshkopi. Nga ana tjetër Ai u shpreh se ka vajzën me kancer, ndërsa bashkëshortja prej 3 javësh është e semur, përballë kësaj situate po shkoj drejt vetëvrasjes tha ai. Efektivi I FNSH- së shtoi se jeton në kushte të vështira ekonomike ndërsa deklaroi se me shpërblimin e shtetit ka paguar borxhet pasi cdo muaj I nevojiten 20 000 lekë për ilacet e vajzës. Dekonspirimet e telefonatave I ka cilësuar të pavërteta. Por pavarësisht pretendimeve 45 vjecari është lënë në burg. Sipas prokurorisë 17 të ndaluarit bashkëpunonin njëri me tjetrin duke siguruar farat e kanabisit, e më pas në mbjedhjen e tij në zonën e Dukagjinit. Pas kësaj faze lënda narkotike dërgohej në Bajzë të Kastratit ku nga aty shtetas malazez e blinin për ta transportuar drejt BE- së.