EKSKLUSIVE / ARTAN KOÇEKU FSHIHET NE DUKAGJIN

Shperndaj

Artan Koçeku kishte leje 7 ditore nga Burgu I Peqinit, dhe një ditë para se të kthehej në burg vret me armë zjarri pistoletë 35 vjecarin Angelin Shkambi. Nga grupi hetimor burime pran TV Rozafa mësojnë se Angjelin Shkambi person I cili ka qenë I denuar me arrest shtëpie rreth orës 7 të mëngjesit ka dal nga banesa e tij të cilen e kishte rreth 1 km rreth vendit të ngjarjes me një mjet tip Mercedes Benz me xhama të zinjë, dhe sic duket është takuar me shtetasin Artan Koçeku, me të cilin në bazë të tabulateve telefonike kishte komunikuar një natë më parë.

Nga të dhënat e hetimit dhe kontrolli edhe I tabulateve telefonike rezulton se komunkimi I parë telefonik mes shtetasit Artan Koçeku I dyshuar si autor I vrasjës dhe viktimës Angjelin Shkambi ka qenë rreth orës 7 të më mëngjesit, ndërsa I fundit rreth orës 11:00 të paradrekës së të dileës. Rreth 20 minuta para konstatimit të vrasjes. Ajo që tashmë është sqaruar nga grupi hetimor është se borxhi prej 40 mijë eurove nuk ishte ndaj shtetasit Artan Koçeku, por ky I fundit I kishte këtë borxh shtetasit Angjelin Shkambi. Nga të dhënat nga grupi hetimor por edhe nga kryerja e akt ekspertizës kriminalistike rezulton se shtetasi Angjelin Koçeku është egzektuar me armë zjarri pistolete rreth 4 orë para se të njoftohej zyrtarisht se në Stom Golem të Shkodres ka një vrasje. Ndërsa interesant është fakti se afmiljar të viktimes kanë kaluar pranë automjetit I cili ndodhej I ndaluar dhe me sinjalet e bllokazhit ndezur, duke mos njohur mjetin, dhe duke mos hetuar se në të ndodhej viktima. Nga të dhënat mësohet se të shtenat e vetmje që janë dëgjuar kanë qenë rreth orës 7 të mëngjesit dhe se vetëm rreth orës 11 e 20 minuta është hetuar se një mjet tip benz në të cilin dyshohet se është një person I vdekur, është marrë njoftim për këtë ngjarje. Nga sa mësohet shtetasi Artan Koçeku I cili është I dyshuari kryesor si autor I kësaj vrasje I kishte 40 mij euro borxh shtetasit Angjelin Shkambi dhe se ky I fundit pasi ka komunikuar një natë më parë ka kërkuar të takohet dhe të sqarohet për borxhin që 27 vjecari I kishte.

Nga kqyrja e vendit të ngjarjes dhe në mjetin e shtetasit Angjelin Shkambi nuk është gjetu asnjë mjet I dyshues apo armë zjarri, cka shton dyshimin se shtetasi I dyshuar Artan Koçeku ka qenë I pregaditur për kryerjen e një akti të tillë. Policia e Shkodrës ka arritur të bie në gjurmë ndaj shtetasit Artan Koçeku I cili mësohet se është larguar me një mjet tip fuoristradë në drejtim të Dukagjinit të dielen në mengjes dhe se po punoin për kapjen e tij. Grupi Hetimor po heton edhe pistën e dhënies së lejes nga burgu, dhe procedurat e ndjekura me këtë rast, si dhe mungesën e kontrollit dhe vëzhgimit të vazhdueshem sic e kërkon procedura ndaj një personi me rekorde kriminale sic është Artan Koçeku. Artan Koçeku është arrestuar nga policia e Shkodrës në mars të vitit 2013-të pasi kanë kryer grabitjen e disa karburanteve në Shkodër dhe Lezhë dhe akuzohen për vendosjen e tritolit të mjetit të efektivit të policisë së Shkodrës, Pavlo Vuksani. Artan Koçeku është denuar me vendim të Gjykatës së Apelit Shkodër me 8 vite burg për vepren penale vjedhe e kryer në bashkëpunim, shkatërrim pronës së tjetrit. Ndërsa ai tani ndodhet në arrati dhe akuzohet për Vrasje me paramendim, dhe armë mbajtje pa leje.