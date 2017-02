FUTBOLL FEMRA, VLLAZNIA SYNON KUPËN E KATËRT RRADHAZI

Kupa e Shqipërisë në futboll për femra ka zhvilluar ditën e djeshme ndeshjet e turit çerekfinal të saj. Nga katër ekipet shkodrane që marrin pjesë në të, vetëm Vllaznia do të vazhdojë rrugën për fitimin e këtij trofeu pasi tre ekipet e tjera janë eliminuar. Juban Danja ka humbur 4-1 me Apoloninë e Fierit, The Door është mundur 12-0 nga Tirana AS dhe Akademia Ajaks është mundur 9-1 nga Kinostudio. Vetëm Vllaznia ka vazhduar serinë e sukseseve duke fituar edhe këtë ndeshje të rradhës. Ajo ka luajtur në Durrës ndaj Teutës vendase dhe ka fituar me rezultatin e thellë 9-0.

Protagonistet kryesore të këtij suksesi kanë qenë padyshim dy sulmueset e këtij ekipi, Megi Doçi dhe Uendi Muja. Kjo e fundit ka arritur të shënojë plot pesë gola ndërsa Doçi ka shënuar 4 herë në portën kundërshtare. Në bazë të shortit paraprak, Vllaznia e femrave në turin gjysmëfinal do të ndeshet me ekipin Tirana AS, ndeshje që do të luhet në kryeqytet. Pavarësisht këtij fakti, vajzat e drejtuara nga trajneri Nikolin Leka sigurisht që do të kenë një objektiv të vetëm, fitoren e këtij trofeu. Shkodranet kanë fituar Kupën e Shqipërisë në tre edicionet e fundit dhe kuptohet që do të tentojnë të bëjnë të tyren edhe trofeun e katërt rradhazi. Kjo është plotësisht e mundur sepse ata në çdo përballje me kundërshtaret, kanë treguar një diferencë të madhe si në lojë, ashtu edhe në rezultat.

Rivali kryesor në kupë për ta edhe sivjet pritet të jetë ekipi i Kinostudios, i cili ditët e fundit është përforcuar edhe me një futbolliste nigeriane por kjo nuk përbën ndonjë problem për Vllazninë që është e gatshme të sfidojë çdo kundërshtar në mënyrë që të fitojë edhe këtë trofe.