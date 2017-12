INVESTIGIMI NE LIQENIN E SHKODRES PER GJUETINE E PALIGJSHME

Shperndaj

Disa zgjedhin rrugën e lehtë në Liqenin e Shkodrës, duke vendosur elektroda në ujë për të vrarë krapin dhe ngjalat me 110 volt të siguruar nga një transformator të lidhur me një bateri makine. Ndërsa peshqit e trullosur pluskojnë në sipërfaqe, ata i kapin për t’i hedhur në varkë, e nis keshtu investigimin rrjeti I gazetarise investigative te ballkanit mbi gjuetine e paligjshme ne liqenin e Shkodres. Sipas BIRN- it Shtizat janë të ndaluara rreptësisht në Liqenin e Shkodrës. Po kështu edhe peshkimi me elektricitet me pushkë uji apo dinamit. Dhe të gjitha llojet e peshkimit, përfshirë grepat apo rrjetat janë të ndaluara gjatë sezonit të shumimit nga mesi i marsit në mesin e majit. Kjo nuk i pengon shumë peshkatarët e paligjshëm. Ne investigimin e BIRN ne dy anet e liqenit citohen banoret vendas ne anen malazeze te cilet me humor bejne te ditur se zona bëhet praktikisht një Las Vegas nga dritat e shumta që shfaqen mbi ujë.

Ne investigimin e gazetarit malazez Ivan Cadjenovic citohen ekspertet mjedisor te cilet paralajmërojnë për katastrofë ekologjike në një nga parqet e fundit natyrore me ujë të ëmbël në Europë për shkak se peshkatarët e paligjshëm trullosin apo gjuajnë me shtiza peshk me vlerë miliona euro çdo vit dhe veprojnë pa u ndëshkuar pothuajse asnjëherë. Ndersa shumica e peshkut të kapur shitet në tregjet në Podgoricë dhe në qytetin e Shkodrës, askush nuk reagon perballe kesaj situate.

Si Shqipëria ashtu edhe Mali i Zi janë kandidatë për anëtarësim në Bashkimin Europian dhe ekspertet mjedisore shpresojnë se çështjet mjedisore do të marrin një vëmendje më të madhe gjatë bisedimeve për anëtarësim.