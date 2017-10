IUCN, PROJEKT PER ZONEN E MBROJTUR TE LUMIT BUNA

Shperndaj

International Union for Conservation of Nature ose Bashkimi Nderkombetar per Ruajtjen e Natyres do te nise ne Shkoder zbatimin e nje projekti per zonen e mbrojtur te lumit Buna dhe territoreve ligatinore perreth tij. IUCN siguron burimet e nevojshme per te zbatuar zgjidhje per sfidat mjedisore dhe per te arritur nje zhvillim te qendrueshem. Drejtuesi i programit per zonat e mbrojtura, Tomasz Pezold, foli rreth ketij projekti, qe tha se do te perfshije rreth 1 mln euro per 3 vite.



International Union for Conservation of Nature eshte themeluar ne vitin 1948 dhe misioni eshte te ndikoje, inkurajoje dhe ndihmoje shoqerite per te ruajtur integritetin dhe diversitetin e natyres dhe per te siguruar qe çdo perdorim i burimeve natyrore te jete i barabarte dhe ekologjikisht i qendrueshem.