KOKEDHIMA: RAMA DO TE TERHIQET, ZGJEDHJET DO TE MBAHEN NE VJESHTE

Me shume gjasa qeveria do te terhiqet ne momentin e fundit dhe do plotesoje kerkesat e opozites. Reforma zgjedhore do te miratohet, zgjedhjet do te shtyhen dhe do te realizohen ne Vjeshte. Deklarata erdhi nga qyteti i Shkodres, nga ish-deputeti i PS-se dhe iniciatori i levizjes “Zgjidhja” brenda socialisteve, Koço Kokedhima, teksa zhvilloi pasditen e se Shtunes nje takim me socialistet e Shkodres.

Koço KOKEDHIMA – Kryetar i Levizjes “Zgjidhja”

Pervec krizes politike, Kokedhima u ndal edhe tek problemet dhe veshtiresite qe ndeshet qyteti i Shkodres, sic jane: mungesa e fondeve, demshpermblimet e permbytjeve, papunesia, etj.

Nder te tjera, Kokedhima theksoi se Edi Rama u be kryeminister me votat e ketyre njerezve qe sot po i shkel me kembe dhe vijon me represion, kercenime, shantazhe dhe pushime nga puna.