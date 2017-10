KONFINDUSTRIA PRO TVSH PER BIZNESIN E VOGEL

Shperndaj

Përmes një deklarate për media të lëshuar nga Konfindustria kjo e fundit e mbështet shtritjen e TVSH-së në biznesin e vogël. Shtriria e TVSH ne te gjitha hallkat e biznesit eshte e domosdoshme per formalizimin e gjithe ekonomise se cdo vendi normal, aq me shume ne Shqiperi ku shkalla e informalitetit arrin deri ne pothuaj 50% te PPB. Konfindustria ka kerkuar ne menyre te vazhdueshme shtrirjen e TVSH ne te gjitha hallkat e trasaksioneve te biznesit, perfshi edhe Paketen Fiskale 2017, duke e vleresuar si nje hap i duhur, qe ne qofte se do te zbatohet me sukses do te kete vlera afatgjata per ekonomine kombetae dhe mireqenien e qytetareve shqiptare.

Kjo shtrirje të jetë me një paketë të plotë masash shoqëruese dhe jo thjeshtë një akt I vecuar. Ne rast te kundert rrezikohet, jo vetem suksesi i nismes se mirepritur, por mund te prodhohen pasoja te renda ekonomike, sociale dhe politike. Te rrezikuara drejtperdrejt do te jene sidomos industrite dhe prodhimi vendor, kryesisht qe prodhon per tregun e brendshem, mund te kete favorizim te monopoleve dhe karteleve, sidomos te huaja, . Konfindustria kërkon edhe lehtësime për rreth 70 mijë biznese të vogla. Por Konfindustria parsheh se nëse nuk merren masa mbështetsë do ketë edhe mbyllje masive biznesi, papunesi, probleme sociale, etj.