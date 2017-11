Shperndaj

Per te dytin vit me rradhe eshte organizuar Konkursi i Praktikave te Mira mes Bashkive. Nje konkurs i organizuar nga Programi per Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor ne bashkepunim me Agjensine e Zhvillimit Rajonal Nr 1. Konkursi organizohet me qellim identifikimin e praktikave me te mira te cilat kane kontribuar ne ecurine e decentralizimit ne vend, duke nxjerre ne pah perpjekjet e bashkive pas reformes territorial.

Nderkohe, perfaqesuesja e Programit per Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendos, Valbona Karakaçi, vuri theksin te fakti se kete vit ka pasur 8 praktika me pak ne krahasim me nje vit me pare.

Vleresimi i jurise perzgjedh nje fitues rajonal dhe 3 aplikantet me te mire, te cilet do te jene pjese e nje konkursi tjeter ne rang vendi.