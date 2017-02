LUFTËTARI- VLLAZNIA, SFIDA DELIKATE E SUPERLIGËS

Ndeshja e së shtunës në Gjirokastër ndaj Luftëtarit vendas konsiderohet e vështirë megjithatë objektivi i Vllaznisë patjetër që do të jetë marrja e pikëve, paçka se edhe kundërshtari, sidomos pas barazimit të fundit me Laçin, do të jetë i vendosur për ta fituar ndeshjen. Megjithatë, trajneri i ekipit shkodran Armando CUNGU beson tek futbollistët që drejton dhe ka besim se ata do ta përballojnë me sukses këtë ndeshje.

Ndërkohë, për ekipin shkodran ka lajme të mira në këtë pragndeshje. Nëse fillimisht u mendua se Bicaj do të mungonte në Gjirokastër për arsye kartonash, bëhet e ditur se ai ndaj Skënderbeut është ndëshkuar me kartonin e dytë të verdhë, çka do të thotë se do të luajë në takimin e rradhës. Po ashtu rikthehen nga skualifikimi edhe Vrapi, Gocaj e Krymi dhe mbase edhe ndonjëri nga lojtarët e dëmtuar dhe me këtë kontigjent, Vllaznia do të kërkojë të marrë revanshin e humbjes në Shkodër në fazën e dytë të kampionatit.