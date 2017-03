MATURANTET, APLIKIMET PER FORMULARIN A1 ME 31 MARS DHE 1 PRILL

Aplikimet e maturanteve per formularin A1 ne qytetin e Shkodres do te kryhen ne datat 31 Mars dhe 1 Prill. Nje gje e tille u be e ditur nga specialistja prane DAR Shkoder, Anila Puka, ne nje prononcim per mediat. Ne kete formulare kane mundesi te aplikojne te gjithe maturantet e vitit 2016-2017, ndersa per formularin A1Z eshte percaktuar data 10 Prill.

Me tej, Puka tregoi procesin dhe se cilet maturante do te aplikojne per formularin A1Z.

Nese nje maturant nuk ka mundesi per tu paraqitur ne daten e caktuar per aplikim, do te kete nje date te dyte per te kryer kete proces.