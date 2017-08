MEDIU THIRRJE BASHËS: SHKËPUT LIDHJET ME RAMËN

Shperndaj

Aleati i PD, Fatmir Mediu i kërkon Lulzim Bashës që të shkëpusë cdo lidhje urgjentisht me Ramën nëpërmjet prezencës së ministrave teknikë. Sipas tij, prezencave e ministrave teknikë në qeveri e bën opozitën të papranueshme, qesharake dhe komprometuese. “Basha duhet urgjentisht të shkëpusë cdo lidhje që ka me Ramën nëpërmjet prezencës së ministrave teknikë, kjo e bën opozitën të papranueshme, qesharake dhe komprometuese. Cdo opozitë që krijon mëdyshje, paqartësi dhe mungesë transparence në opinionin publik është e prirur të dështojë” shprehet ai përmes një postimi në Facebook.

Referuar deklaratave të ministrave taknikë se do të largohen kur të bëjnë raportin për zgjedhjet, kryetari i PR, Mediu thekson se ai mund të hartohet edhe pa qenë në qeveri. “Sado i drejtë të jetë argumenti për të ndërtuar një raport për zgjedhjet, ata mund ta kryejnë këtë punë duke mos qenë ministra në bashkëpunim strukturat që u morën me zgjedhjet” shprehet ai. Ministrat teknikë të PD u emëruan nga Rama në bazë të marrëveshjes së 18 majit me propozim të Bashës si garanci për opozitën për zgjedhjet, ndërsa edhe pse procesi përfundoi dhe u certifikua ata vijojnë që të jenë ende në detyrë.