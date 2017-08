MINISTRI BUSHATI FLET PER ÇESHTJEN “BALLIST MORINA”

Shperndaj

Ministri i Jashtem Ditmir Bushati i pyetur nga mediat ne lidhje me ceshtjen e Ballist Morines dhe kerkeses per ekstradim, ai shprehet se qeveria shqiptare ka beret e gjitha perpjekjet, kemi pasur kontakte te vazhdueshme me autoritetet kroate, per te beret e mundur lirimin e tij. Ndersa ne lidhje me kerkesen e tij per azil politik ne kroaci, ai u shpreh se edhe ne kete rast mund te perdoret precedent I Italise ku u kerkua ekstradimi I tij nga Serbia cka u refuzua nga shteti Italian.

Ndersa ne lidhje me marrdheniet mes Serbise dhe Shqiperise ku ne mes eshte edhe ceshtja e Ballist Morines ministry Bushati I cileson sin je tryeze shahu ku secila pale bene lojen e vet.

Ballist Morina u arrestua nga autoritetet kroate per shkak se nga ana e shteti serb egziston nje urdher arresti nderkombetar, dhe tashme pritet vendimi I gjykates per ekstradimin e tij. Ballist Morina u be I njohur per leshimin e dronit ne ndeshjen Serbi-Shqiperi ne Beograd, ndeshjen e cila u nderpre per shkak te dhunes se ushtruar ndaj futbollisteve shqiptare.