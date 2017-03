MINISTRI DITMIR BUSHATI URON MESUESIT NE 7 MARS

Ndonese Ministri i jashtem zgjodhi qe te uronte nje nga mesuesit qe me 7 mars ka dale ne pesnion. Mesazhi i Mesuese Luçe Dakajt ishte mjaft domethenes per perfaqesuesit e politikes. Dakaj ne permbyllje te punes se saj 40 vjecare beri apel qe shkolla nuk duhet te perzihet me politiken.

Pavarsisht kesaj Ministri i jashtem Ditmir Bushati Nga Velipoja uroj mesuesit ne festen e tyre.

“Sot ne kete dite te shenuar deshiroj ti uroj cdo eduktarori ne Shqiperi qe jep kontributin e vete ne edukimin e brezave te rinj. Sot eshte dita e mesueseve tane dhe sic shkruante dikur Profesor Cabej se: gjuha eshte sendi me i vyer i nje kombi, ndoshta per ne shqiptaret i vetmi thesar. Deshiroj ti uroj mesuese Luces urime ne jeten e saj te re dhe ti shpreh mirenjohjen per te gjithe kontributin e dhene gjate ketyre 40 viteve pune ne arsim”, u shpreh Ministri Bushati.

I pyetur mbi tentativen per venien e zjarrit ndaj muzeut te alfabetit shqip ne Manastir, Ministri Bushati u shpreh se: “Do te njihemi me tej me rrethanat e ngjarjes dhe do te vleresojme per hapat qe do te ndiqen”.

I pyetur mbi zhvillimet ne Maqedoni, Ministri Bushati u shpreh se: jemi ne nje ambient festiv dhe nuk do te doja qe te prishim magjine e kesaj feste.

Ministri i Jashtem Ditmir Bushati ne 7 Mars dhuroi edhe per nxenesit guida turistike te vendit tone.