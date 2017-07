MUNGESA E TRANSPARENCES PER KLUBIN E FUTBOLLIT VLLAZNIA

Shperndaj

Bashkia Shkoder vijon te mos respektoje rregullat per transparencen dhe informimin e publikut persa I perket klubit te futbollit Vllaznia. Nepermjet nje shkrese drejtuar shoqerise publike “klubi futbollit Vllaznia”, komisioneri per te drejten e informimit dhe mbrojtjen e te dhenave personale tregon se shoqeria Vllaznia nuk respekton as rregullat me elementare te transparences dhe informimit te publikut.

Ky komision ben te ditur se prane zyrave te tij eshte depozituar ankesa me objekt “Mos-respektimi i dispozitave te ligjit nr 119/2014 “Per te drejten e informimit” me ankues shoqaten “Intelektualet e Rinj Shprese”.

Komisioni sjell ne vemendje se bazuar ne nenin 4 te ligjit nr 119/2014 “Per te drejten e informimit” autoritetet publike, jo me vone se 6 muaj nga hyrja ne fuqi e ketij ligji duhet te hartojne dhe miratojne programet e transparences ku percaktohen kategorite e informacionit qe behet publik pa kerkese dhe menyra e berjes publike te ketij informacioni.

Gjithashtu, bazuar ne nenin 10 te ligjit nr 119/2014 “Per te drejten e informimit”, autoritetet publike caktojne nje prej nenpunesve si coordinator per te drejten e informimi me qellim bashkerendimin e punes per garantimin e se drejtes se informimit.

Mos-permbushja e ketyre detyrimeve konsiderohet kundravajtje administrative ne perputhje me nenin 18 te ligjit nr 119/2014 “Per te drejten e informimit”.