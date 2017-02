OPERACIONI I KODUAR “BITTER SUGAR”, ARRESTOHEN DY DOGANIER DHE NJE SHTETAS

Finalizohet me sukses operacioni i koduar “Bitter sugar”.

U arrestuan në flagrancë dy doganier dhe një shtetas:

1-Altin Okaj 42 vjeç, banues në lagjen “Partizani” Shkodër.

2-G. K. 42 vjeç, me detyrë Doganier Fizikin në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan, banues në lagjen “Partizani” Shkodër.

3-A. M. 28 vjeç, me detyrë përgjegjës turni në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan,banues në lagjen “Ahmet Haxhija”

Ndalimi i këtyre shtetaseve u bë sepse rreth orës 18.40, shtetasi Altin Okaj ka kaluar nëpërmjet Pika Kalimit Kufitar Muriqan Shkodër, me mjetin e tij “Ford” me targë AA781MO, pa ju nënshtruar proçedurave doganore me 13 thasë me sheqer me peshë 650 kg, dhe 19 qese me kikirikë me peshë 135 kg.

G. K , me detyrë Doganier Fizikin në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan.

A. M. me detyrë përgjegjës turni në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan, të cilët kanë lejuar të kalojë me mjetin e tij shtetasin Altin Okaj, pa ju nenshtruar proçedurave doganore.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për shtetasin Altin Okaj, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të tjera” neni 174 i Kodit Penal dhe për shtetasit Gazmend Kruja dhe Arlind Mitku per veprën penale “Kontrabanda nga punonjës që lidhen veprimtarinë doganore” “Shpërdorim i detyrës” neni 175 dhe 248 të Kodit Penal.

Share this: Facebook

Google

WhatsApp

Skype

More

Twitter

Email