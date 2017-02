PROTESTA, BASHA: DONI LUFTE, LUFTE DO TE KENI

Një luftë e nisur mes shumicës dërrmuese të shqiptarëve ndaj pakicës që mban peng Shqipërinë e ka quajtur këtë të premte Lulzim Basha protestën e opozitës. Mjaft i ashpër ka qënë fjalimi i sotëm i Bashës, ku tha se popullit i ka mbaruar durimi.

“Thoma Gëllci o pleh, do të të heqim zvarrë nga ai post ku të kanë vënë për ti shërbyer interesave të korruptuara. Ora jote po vjen, zvarrë do të hiqesh nga ai post ku të kanë vënë. Ta dijë mirë cdokush që godet qytetarët, që godet protestën që do vijë ora për ti marrë zvarrë nga ky shesh. Doni luftë, luftë do të ketë, populli do të fitojë! Shpojani gomat, thyeni dritare, nxirrni zvarrë nga zyrat atyre që ju shkelin të drejtat tuaja, ngrihuni, protestoni e luftoni.

Askush nuk mund të mendojë se po luan me qytetarin e popullin, ti bëjë llogaritë mirë se përndryshe vala e ashpër popullore do i fshijë nga zyrat.

Kjo është një lëvizje popullore pa kthim, nuk është një manifestim partiak. Populli ka duruar padrejtësitë në kurriz, durimi i popullit i ka arritur fundi, durimit tonë i ka ardhur fundi.

Durimit i ka ardhur fundi. Boll me provokime, me akte të paligjshme ndaj qytetarëve, në kurriz të biznesit. Kur zemërata popullore të ngrihet nuk do të gjeni vrimë miu për t’u futur. Ju bëj thirrje të marrin përgjegjësitë e tyre, përgjegjësitë tona. Të reagojmë orë e minutë, për çdo padrejtësi. Të mos kthejmë faqen tjetër, por të qëllojmë me grusht. Anë e mbanë Shqipërisë, kudo që jeni, për çdo padrejtësi, reagoni, qëlloni me grusht. Ngrini grushtin lart ndaj çdo pushtetari. Koha kur populli po trajtohet si dele po merr fund. Këtu jemi dhe këtu do të jemi derisa të mposhtim padrejtësinë. Koha ka ardhur të zgjidhin gjuhën edhe për ata që e kanë mbajtur të lidhur

Ka arritur kulmi, ky popull nuk mban më! Këtu do jemi derisa të zgjidhim çdo padrejtësi.”

Ne diten e shtate te protestes perpara kryeministrise kreu i PD Lulzim Basha akuzoi qeverinë se tenderat, konçesionet, privatizimet dhe pasuritë e shqiptarëve po ndahen mes katër pesë ‘oligarkëve biznesmenë’ të Edi Ramës, ndërkohë që vendi po zhytet në mjerim.