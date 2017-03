QEVERIA: GATI PER DIALOG. OPOZITA PRANON DIALOGUN

Në ditën e 14 të protestës së opozitës përpara kryeministrisë, pak metra me larg, kryeministri Rama dhe kryetari I Kuvendit, Ilir Meta fromalizuan ftesën zyrtare drejtuar Partisë Demokratike për dialog. Pas mbledhjes së koalicionit qeverisës ku u diskutua për ecurinë e reformave, maxhoranca vendosi ta ftojë opozitës për të bërë propozimet e saj për reformën zgjedhore Zyra e shypit njofton: Koalicioni qeverises eshte i gatshem te dialogoje me opoziten per domosdoshmerine e cuarjes perpara te ketyre reformave me interes kombetar e publik, duke mirepritur edhe cdo propozim konkret dhe realist te opozites per procesin zgjedhor. Lideret e koalicionit shprehen gatishmerine per te dialoguar me perfaqesuesit e opozites ne Kuvend apo ne cdo tryeze dialogu qe eshte e deshirueshme per opoziten.

Ftesa u mor në konsideratë menjëherë nga Partia Demokratike, në selinë e së cilës, kryetari Basha mblodhi aletatët. Në përgjgije e dhënë thuhet se opozita është e gatshme për dialog, por për dialog të vërtetë dhe jo fasadë, dhe u formuluan 4 kërkesa kryesore. Ne njoftimin per shtyp thuhet: Koalicioni opozitar duke vlerësuar momentin kritik për Shqipërinë dhe shqiptarët për shkak të kërcënimit të zgjedhjeve dhe të votës së lirë dhe të ndershme nga krimi dhe droga me lidhje qeveritare, shpreh gatishmërinë për një tryezë dialogu të vërtetë dhe jo fasadë, me përfaqësuesit e partive të koalicionit qeveritar me qëllim krijimin e kushteve për zgjedhje të lira e të ndershme, përmes një qeverie me mbështetje të gjerë politike që do të garantojë:

1-Zbatimin e plotë të ligjit të dekriminalizimit.

2-Luftë efikase kundër narkotrafikut, krimit të organizuar dhe parave të drogës.

3-Përgatitjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme.

4-Zbatimin e reformës në drejtësi, sipas përcaktimeve kushtetuese të 22 korrikut.

Nuk kaloi shumë dhe erdhi dhe reagimi i kryetarit të grupit socialist Gramoz Ruçi i cili deklaron: “Kjo maxhorancë ka qenë dhe mbetet e gatshme për dialog me opozitën. Ka shumë për të folur edhe për katër pikat e propozuara e sapo shtruara nga opozita dhe jemi te gatshëm të ulemi ne Kuvend, në komisione apo ku të dëshirojë Partia Demokratike. Qeveria dhe opozita duhet të dialogojnë gjithnjë për reformat e medha dhe çdo çështje në interes të vendit e të qytetareve; kush është në qeveri e kush në opozitë e vendos vetëm Populli me votën e tij”