RAMA: INSTRUMENT ZHVILLIMI ESHTE VETEM VETTINGU

Reforma në drejtësi ka lidhje të drejt për drejtë me ekonominë dhe punësimin, tha kryeministri Edi Rama para studentëve të universitetit të Shkodrës. Për rritjen ekonomike duhet të rritet kapaciteti i injektimit të parasë dhe kjo bëhet falë investimeve. Kryeministri Rama theksoi dhe njëherë korrupsioni në gjykata që pengon zhvillimin e pronës, duke iu referuar turizmit në bregdet dhe nevojës së ndërtimit të resorteve me pesë yje të certifikuara.

“Shqipëria nuk ka akoma sot një marinë turistike, është i vetmi vend në mesdhe. Do ta kishtem sot, në kemi punuar 2 vjet me një kompani që erdhi me kërkesën për të bërë një kompleks. I vumë në dispozicion një pronë shtetërore, ish reparti ushtarak në bregdet, aty ska shkelur këmbë njeriu në histori deri kur kanë vajtuar ushtatrët dhe në momentin kur do finalizohej procesi dhe duhet të hapnim procedurën e firmosjes së kontratës na vjen vendimi i gjykatës dhe na dal që ne e kishim humbur atë pronë dhe si? E kishte humbur në mënyrën më të paimagjinueshme, që po ta tregosh duket si baracaletë, por është vendim gjykate i Republikës së Shqipërisë.Reforma ne drejtësi dhe vettingu që është sot fjala më e përdorur në gjuhën shqipe janë instrument i pazëvendësueshëm për të zhvilluar ekonomike dhe për të rritur punësimin. Po të shikoni listën e vendeve të rajonit dhe të shikoni investimet e huaja në vend të parë është Mali i Zi dhe po të shikoni pse është Mali i Zi, të gjithë diferencën me vendet e tjera e bëjnë tre investime të mëdha në turizëm për komplekse me 5 yje. Po çfarë ndryshimi ka bregdeti i Malit të Zi nga bregdeti ynë?! Përkundrazi ne kemi potencial turistik shumë më të madh se Mali i Zi.”

Rama u premtoi studenteve se do te kete me shume hapsira per ta, duke lene te kuptohet se Universiteti i Shkodres do te kete godina te reja.