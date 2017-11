RIKONSTRUKSIONI I AMBJENTEVE TE RAIFFEISEN BANK NE SHKODER

Shperndaj

Pasditen e se Merkures eshte organizuar perurimi i rikonstruksionit te ambjenteve te deges Raiffeisen Bank ne qytetin e Shkodres. I pranishem ne kete aktivitet ishte edhe drejtori i pergjithshem i Raiffeisen Bank, Kristian Kanakaris. Ne fjalen e tij para te pranishemve, Kanakaris tha se investimi ne kete dege eshte bere per ti ardhur sa me prane komunitetit te Shkodres. Sipas tij, stafi i Raiffeisen Bank eshte gjithmone gati per te ndihmuar e plotesuar kerkesat e qytetareve.

[ Eshte gjithmone nje kenaqesi qe te jesh ne qytetin e Shkodres dhe njihet per influencen e saj ne kulture, besim, art dhe tradite, jo vetem ne veri por ne te gjithe vendin. Gjithashtu, Shkodra eshte i rendesishem per ne si Raiffeisen Bank, duke qene se marredheniet qe kemi me klientet dhe bizneset ketu ne Shkoder jane kyce per zhvillimin e aktivitetit tone ne kete qytet. Ne menyre qe te jemi sa me prane jush dhe te plotesojme sa me mire kerkesat tuaja, ne kemi investuar sic e shikoni ne kete dege, duke zgjeruar amjentet qe te ofrojme kushte sa me te mira per klientet tone. Stafi yne eshte gjithmone gati per te ndihmuar e plotesuar kerkesat tuaja. Pervec prezences ne Shkoder me degen tone, Raiffeisen Bank ka qene gjithmone e pranishme me projekte ne ndihme te komunitetit. ]

Ndersa, kryebashkiakja e Shkodres, Voltana Ademi, falenderoi inciatoret per rikonstruksionin e Raiffeisen Bank pasi i vjen ne ndihme komunitetit, duke e konsideruar nje vlere te shtuar per qytetin e Shkodres.

Ne rikonstruksionin e ambjenteve te deges se Raiffeisen Bank ne Shkoder moren pjese edhe perfaqesues te institucioneve te ndryshme ne Shkoder.