RRUGA PAS “VARREZAVE TE DESHMOREVE” NE GJENDJE TE AMORTIZUAR

Disa here ka qene pjese e kronikave televizive por pa marre asnje vemendje nga ana e Bashkise Shkoder. Rruga qe lidh banort e lagjes “3 heronjte” me zonen e Bardhajve vijon te jete ne gjendje te amortizuar. Banoret thone se cdo dite detyrohen qe te dergojne femijet ne shkolle, ndersa ne ditet me shi qarkullimi eshte i pamundur.

Prej vitesh asnje nderhyrje ne kete rruge. Ndersa banoret thone se jane te harruar si nga pushteti lokal ashtu edhe nga ai qendror pasi jetojne ne kushte te veshtira. Pa rruge dhe mes djegies se mbeturinave, per ta kjo eshte nje vdekje qe behet cdo dite, dhe askush nuk shqetesohet per kete.