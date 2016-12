SHKODER, ATENTAT ME ARME 44- VJEÇARIT

Një atentat me armë zjarri ka ndodhur mesditën e kësaj të hëne në Shkodër, ndërsa ka mbetur I plagosur rëndë 44- vjecari Syrri Mehmetaj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pranë rrethrrotullimit të Dracinit ndërsa 44- vjecari ka qënë duke lëvizur me automjetin e tij tip benz me targë AA 031 NL kur një person me motorcikletë dhe me skafandë në kokë ka qëllur tre herë ndaj tij. Përpasoje 44 vjecari ka mbetur I plagosur me një plumb në pjesën e barkut.

Pasi ka mbërritur në urgjencë ai i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale ndërsa ndodhet në gjendje të rëndë për jetën në spitalin e Shkodres. Në momenetin e plagosjes 44 vjecari ka qenë duke drejtuar mjetin dhe së bashku me të ishte edhe një person tjetër, I cili pas plagosjes e ka quar deri në Urgjencen e spitalit të Shkodrës dhe është larguar menjëherë. Policia ka mbërritur në vendngjarje ndërsa ka sekuestruar si provë materiale disa gëzhoja si dhe automjetin pranë spitalit.

Sipas dëshmive të kalimtarëve të rastit pranë automjetit kanë parë vetëm një person me skanfandë dhe me një motorcikletë I cili është afruar tek mjeti dhe më pas është larguar me shpejtësi por nuk kanë dëgjuar krisma, cka dyshohet se atentatori të ketë përdorur silenciator. Policia e Shkodres ka ngritur pika kontrolli si dhe ka bërë krehjen e zonës me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar dhe vendosjen para përgjegjësisë penale.