URA E MESIT, GATI FAZA E RESTAURIMIT

Shperndaj

Me ne fund duket se do te kete nderhyrje ne Uren e Mesit, e cila po shkonte drejt degradimit. Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Shkoder ka hartuar nje projekt restaurimi i cili do te operohet ne dy faza per kete ure. Nje gje e tille behet e ditur nga drejtorja e DRKK Shkoder, Majlinda Laçaj ne nje interviste per Tv Rozafa. Laçaj thote se projekti eshte miratuar nga instituti i monumenteve te kultures dhe ministria e kultures. Punimet do te konsistojne ne rehabilitimin e ambjentit perreth, pastrimin nga bimesia, ne forcimin dhe konsolidimin e kembeve te ures.

Por, Laçaj zbulon se te tjera objekte do te jene ne rikonstruksion deri ne fund te vitit.

Restaurimi i ketyre monumenteve behet me qellim per afruar sa me shume vizitore te huaj gjate gjithe vitit.