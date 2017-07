VENDOSEN KULLAT E VROJTIMIT NE SHENGJIN

Shperndaj

Pergjate bregdetit te Shengjinit jane vendosur disa kulla vrojtimi. Situata duket e permirsuar nga ajo qe u paraqit disa dite me pare. Nuk mungojne edhe vrojtuesit e bregdetit, por ka edhe zona ku personat e percaktuar per te kryer kete funksion nuk e ushtrojne me pergjegjsi punen e tyre. Pushuesit thone se prania e kullave dhe vrojtuesve eshte siguri me shume per ta, konstatim qe u vu re 2 dite me pare kur deti ishte shume i dallgezuar.

Po punohet per shtimin e ketyre kullave dhe plotesimin e tyre me te gjithe elementet e nevojshem per ti bere ato funksionale. Pergjegjesi i zyres se turizmit ne Shengjin, Gjovalin Maklaj shpjegon se situata monitorohet ne vazhdimsi.

Rritja e sigurise per pushuesit e vendosur ne bregdetin e Tales dhe Shengjinit mbetet nje sfide per bashkine Lezhe, ndersa po bashkpunohet ngushte edhe me operatoret privat per te permbushur kete detyrim ligjor.