VIJOJNE APLIKIMET E PERSONAVE PER SAKTESIMIN E QENDRAVE TE VOTIMIT

Ne Bashkine Shkoder vijojne aplikimrt e personave qe kerkojne saktesimin e qendrave te votimit. Keshilltari per Çeshtjet Ligjore ne Bashkine Shkoder, Pjerin Rraboshta beri te ditur gjate nje interviste per Tv Rozafa se me 27 janar eshte bere publikimi i listave te personave per lajmerim, ku cdo familjarit do ti shkojne fleta e njoftimit per qendren e votimit, me numrin perkates dhe adresen e sakte.

Persa i perket personave qe kane probleme me emrin ne listen zgjedhore, Rraboshta tha se deri tani nuk egziston nje problem i tille.

Rraboshta i beri thirrje cdo banori qe nuk eshte i informuar per qendren e votimit apo saktesimin e qendres se votimit te drejtohen te gjendja civile per te percaktuat qendren e votimit, sepse eshte nje element i rendesishem qe cdo banor te dije vendin ku do te votoje dhe nje process I tille te kryhet sa me pare.