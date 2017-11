VLLAZNIA HUMBET PERSERI ME TEUTEN. I SHENON I NJEJTI AUTOR SI NE FAZEN E PARE

Shperndaj

Teuta mposht Vllazninë me rezultatin e ngushtë 1 – 0. Është i njëjti autor, Arbër Çyrbja, ai i cili ndëshkon përsëri shkodranët. Një gabim në mbrojtjen e Vllaznisë, në minutën e 15-të, i ka dhuruar një “asist” përfekt Çyrbjes, i cili nuk e ka pasur të vështirë të kalojë në avantazh skuadrën e tij.

Të kundërten do të bënin shkodranët, që në minutën e 20-të, me Çinarin do të kishin një rast të pastër, por lojtari shkodran do të godiste keq me të djathtën. Rast të pastër për të barazuar rezultatin do të kishte edhe Atsina në fillimin e pjesës së dytë, por sulmuesi ganez do të gabonte përballë portjerit duke dërguar topin lartë portës.

Këto kanë qënë dy rastet më të veçanta apo të pastërta për shkodranët, pasi pjesa tjetër ka qënë për tu harruar. Ndryshe nga ndeshja e fazës së parë ndaj durrsakëve në takimin e sotëm loja e shkodranëve ka lënë shumë për të dëshiruar, duke treguar se situata vijon të mbetet e njëjtë.

Pas javës së 11-të Vllaznia mbetet në vendin e parafundit të tabelës së klasifikimit, me vetëm 6 pikë. Të mërkurën, shkodranët do të luajnë në Shkodër takimin e prapambetur të javës së 10-të ndaj Lushnjës, ndërsa fundjavën tjetër do të presin ekipin e Luftëtarit.