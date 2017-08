VLLAZNIA, MBËRRIN MBROJTËSI DUPOVAC. RINOVON BARDULLA

Shperndaj

Amer Dupovac është futbollisti i rradhës që ka ardhur për t’u provuar tek Vllaznia. Ai ka mbërritur pasditen e së martës në Shkodër dhe po këtë ditë ka zhvilluar seancën e parë me kuqeblutë ndërkohë që do të jetë në fushë edhe në testin miqësor kundër Kastriotit. Madje, kjo miqësore do të jetë përcaktuese për të ardhmen e tij. Dupovac mësohet se është 26 vjeç, me kombësi boshnjake dhe që në karrierën e tij ka luajtur përveçse me Sarajevon, edhe me ekipin e njohur Sherif Tiraspol të Moldavisë ndërkohë që në sezonin e fundit ka qenë pjesë e ekipit Split të Kroacisë.

Boshnjaku do të kërkojë të bindë trajnerin Cungu për aftësitë e tij dhe natyrisht që nëse bind me vlerat që do të shfaqë, pastaj do të jetë në dorën e drejtuesve të klubit për të gjetur akordin financiar me këtë futbollist. Nga ana tjetër, në miqësoren ndaj Kastriotit do të provohen edhe futbollistët e tjerë të ardhur në provë së fundi por jo portieri Azisi i cili është larguar tashmë nga stërvitja e Vllaznisë dhe nuk do ta vazhdojë më provën. E ndërsa tek skuadra shkodrane vazhdojnë ardhjet dhe ikjet e lojtarëve, drejtuesit e klubit i kanë kushtuar rëndësi edhe rinovimit të kontratave me futbollistët aktualë. Paraditen e së mërkurës ka hedhur firmë në kontratë edhe mesfushori Florind Bardulla.

Siç ka bërë të ditur vetë klubi në njoftimin e tij, marrëveshja me këtë futbollist është 2 vjeçare ndërsa në ditët e ardhshme pritet të arrihet akordi edhe me portierin Selimaj dhe mesfushorin Krymi, të vetmit që ende nuk kanë rinovuar nga kontigjenti aktual i ekipit. Vllaznia e sezonit të ri gradualisht ka nisur të marrë formë megjithatë duhen ende blerje. Sytë për momentin janë përqendruar tek mbrojtësi Dupovac ndërkohë që pritet edhe një sulmues cilësor.