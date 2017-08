VLLAZNIA MBET PA MIQËSORE KËTË FUNDJAVË

Shperndaj

Pas miqësore me Laçin të zhvilluar të mërkurën që shkoi, stafi teknik I Vllaznisë kishte planifikuar që të zhvillonte një tjetër miqësore këtë të shtunë por për arsye të ndryshme ajo nuk është zhvilluar. Në fakt edhe nuk ka qenë shumë e nevojshme sepse aktualisht nuk ka patur lojtarë të huaj në provë, të cilët do të testoheshin për vlerat e tyre. Edhe një mesfushor turk që është stërvitur për dy ditë me kuqeblutë tashmë është larguar sepse trajneri Cungu është shprehur se nuk është I gatshëm për të luajtur me Vllazninë. Në këto kushte, në mungesë të një tjetër miqësoreje, ekipi shkodran ka vijuar me procesin stërvitor ndërkohë që javën e ardhshme mendohet të lëvizë drejt Malit të Zi ku do të zhvillojë fazën më intensive të përgatitjeve për sezonin e ri.

Skuadra tashmë ka filluar të marrë formë me ardhjen e Hasanit dhe Likës por megjithatë afrimet e futbollistëve nuk pritet të ndalen këtu. Drejtuesit e klubit kanë ndër mend që të marrin edhe 2-3 futbollistë të tjerë dhe përpjekjet për këtë vazhdojnë. Objektivi është I qartë, për të ndërtuar një Vllazni më të fortë se ajo e viteve të kaluara. Natyrisht që nuk do të jetë e lehtë por në Shkodër janë të bindur se do ia dalin.

Garancia financiare që ka dhënë Bashkia Shkodër është në tregues I mbarëvajtjes së punës dhe për këtë arsye, drejtuesit dhe stafi teknik po vijojnë bisedimet me lojtarët që dëshirojnë të kenë në skuadër. Tashmë prioritetet janë të fokusuara tek gjetja e një sulmuesi cilësor dhe e një qendërmbrojtësi. Përpjekjet vazhdojnë dhe në ditët e ardhshme pritet konkretizimi I këtyre lëvizjevë në mënyrë që skuadra të konsiderohet e plotës pastaj dhe të nisë të mendojë për ndeshjen e parë të kampionatit, atë me Lushnjën që do të luhet më 9 shtator.