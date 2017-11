VLLAZNIA MPOSHTET NGA SKENDERBEU. MBYLL FAZEN E PARE ME HUMBJE

Shperndaj

Edhe pse vinte nga një ndeshje në Europa League, Skënderbeu me pak vështirësi ia ka dalë të marrë 3 pikët ndaj Vllaznisë. Kështu, shkodranët largohen me 0 pikë nga përballja me korçarët, duke u mposhtur me rezultatin e pastër 2 – 0. Një ndeshje që mund të kishte marrë një tjetër rrjedhë nëse kuqeblutë do të ishin treguar më të saktë në dy raste të pastra me sulmuesin ganez Atsina.

Fillimisht, Atsina do të kishte të gjitha mundësitë për të kaluar në avantazh Vllazninë, teksa në minutën e 18-të do të gjendej përballë portjerit, por nuk do të shënonte as vetë, e do ti mohonte golin edhe Hasanit që ndodhej pranë tij në një pozicion më të favorshëm. Do të kundërpërgjigjej Taku në minutën e 28-të, por do të gjente të përgatitur portjerin Selimaj.

Në pjesën e dytë përsëri Atsina do të dilte përballë portjerit Shehi, por ky i fundit do të devijonte me këmbë. Duhej të vinte minuta e 57-të që Taku të shënonte për Skënderbeun dhe rezultati të ndryshonte. Minutat në vazhdim do të sillnin një ulje të ritmit të lojës nga kuqeblutë, çka do të sillte edhe golin e dytë më Sowe në minutën e 85-të. Me fitoren 2 – 0 të Skënderbeut do të mbyllej edhe krejt takimi.

Pas kësaj humbje, Vllaznia mbetet në vendin e parafundit me vetëm 6 pikë pas përfundimit të javës së parë. Java e 10-të ose e para e fazës së dytë nis në Shkodër për Vllazninë ku do të presë ekipin e Lushnjës,që ndodhet në vendin e fundit me vetëm 1 pikë më pak.