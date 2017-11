VLLAZNIA RIKTHEHET TEK FITORJA. MPOSHT LUSHNJEN NE “LORO BORIÇI”

Shperndaj

Vllaznia është rikthyer tek fitorja. Shkodranët kanë mposhtur me rezultatin e ngushtë 2 – 1 ekipin e Lushnjës. Një fitore që mund të ishte më e thellë për shkodranët, të cilët kanë humbur disa raste para portes kundërshtare. Goli i avantazhit për kuqeblutë do të gjendej shumë shpejt, teksa në minutën e 5-të, kapiteni Gilman Lika do të merrte mirë një pasim të Hasanit, duke zhbllokuar rezultatin.

Por, pas 21 minutash, shkodranët do të gjenin edhe golin e dytë me anë të mbrojtësit Gocaj. Do të ishte sulmuesi ganez Atsina, i cili do të fitonte një 11-metërsh pas ndërhyrjes në zonë të Markut. Nga pika e bardhë, Gocaj nuk do të gabonte dhe do të shënonte të dytin për Vllazninë. Me këtë rezultat do të mbyllej pjesa e parë.

E dyta do të niste më mirë për miqtë, që do të rihapnin sfidën në minutën e 59-të. Agim Meto nga një goditje dënimi do të gjente golin e parë për skuadrën e tij. Por, minutat në vazhdim nuk do të sillnin ndonjë gol tjetër, pavarësisht disa rasteve të lojtarëve të Vllaznisë, me Atsinën e Hajdarin, ku ky i fundit luajti disa minuta me ekipin e parë të Vllaznisë në këtë sezon.

Me këtë fitore, Vllaznia barazon me pikë ekipin e Luftëtarit, 9 pikë dhe lë Lushnjën në fund me vetëm 5 pikë. Ndeshja e ardhshme e shkodranëve është përsëri në Shkodër, ku pret një tjetër rival për mbijetesë, siç është Luftëtari i Gjirokastrës.