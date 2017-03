VLLAZNIA U-19 E MBYLL FAZËN E DYTË NË VEND TË PARË NË RENDITJE

Vllaznia U-19 ka vijuar me serinë e fitoreve në kampionat teksa në ndeshjen e fundit të fazës së dytë, atë të zhvilluar dje në Lezhë ndaj ekipit Brians, ka arritur të fitojë me rezultatin 3-1. Ndeshja është dominuar nga futbollistët shkodranë që drejtohen nga dyshja Beqiri e Kaçi dhe për këtë arsye, fitorja nuk është vënë asnjëherë në dyshim. Goli i parë i ndeshjes është shënuar nga Palushani që futet bukur në zonë duke arritur të kalojë edhe portierin kundërshtar dhe ta dërgojë topin në rrjetë. Pjesa e parë do të mbyllej me këtë gol.

E dyta nis sërish me gol teksa këtë herë autor i tij për Vllazninë është sulmuesi Pusi që me një goditje të fortë nga jashtë zone, arrin ta dërgojë topin sërish në rrjetën e portës kundërshtare. Vendasit e Brians arrijnë të ngushtojnë rezultatin me anë të Ujkës por vetëm kaq sepse Gruda do të shënonte edhe golin e tretë për shkodranët që kësisoj fitojnë me rezultatin 3-1. Me këtë trepikësh ata e mbyllin fazën e dytë në vend të parë në renditje me pikë të barabarta me Partizanin ndërkohë që objektivi është për ta mbajtur këtë vend deri në fund të kampionatit.

Sakaq Vllaznia U-17 nuk ka shkuar më larg sesa barazimi 1-1 në ndeshjen e kësaj jave, atë të luajur në Tiranë ndaj Olimpikut. Ndonëse Qardaku ka shënuar i pari për kuqeblutë, vendasit kanë arritur të barazojnë me anë të një 11-metërshi të akorduar nga arbitri në minutat e fundit të ndeshjes. Shkodranët e trajnerit Alban Neziri ndodhen në vendin e tretë për momentin por sigurisht që janë ende në lojë për të zënë një nga dy vendet e para të renditjes, vende këto që të çojnë pastaj në plej- of.