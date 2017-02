VUJADINOVIÇ: S’KAM NDIKIM TEK FITORJA E VLLAZNINË

Portieri malazez Miroslav Vujadinoviç është pezulluar para dy ditësh nga drejtuesit e Korabit për tolerime në ndeshje, vendim ky që erdhi menjëherë pas humbjes së këtij ekipi në ndeshjen ndaj Vllaznisë. Vetë portieri ka kërkuar sot një prononcim për mediat teksa e ka quajtur qesharake një akuzë të tillë, për më tepër se ka ndikuar në ndeshjen ndaj Vllaznisë. Ai gjithashtu ka deklaruar se bashkë me Federatën malazeze dhe me avokatët e tij do ta ndjekin këtë çështje duke hedhur në gjyq klubin e Korabit.

Vllaznia dhe Shkodra janë dy gjëra që kanë mbetur si një pjesë e rëndësishme e jetës time megjithatë në futboll asnjëherë nuk kam luajtur me ndenjat. Kudo ku kam luajtur, jam munduar të bëj më të mirën e mundshme për skuadrën time. Akuzat se kam ndikuar për tolerim në ndeshjen ndaj Vllaznisë, ndonëse nuk kam qenë fare pjesë e Korabit në atë takim, janë qesharake. Unë, kam angazhuar avokatët e tij dhe njëkohësisht bashkë edhe me Federatën malazeze të futbollit, do ta ndjek këtë çështje dhe do ta çoj në gjyq klubin e Korabit për prishje të imazhit tim. Kam luajtur 7 vite në Shqipëri dhe asnjëherë emri im nuk është lakuar për gjëra të tilla sepse kam dhënë gjithnjë maksimumin dhe kam luajtur me ndershmëri prandaj nuk mund të lejoj kurrsesi që një drejtues i Korabit të përbaltë emrin dhe figurën time”

Edhe në këtë rast, ashtu si në shumë të tjerë, ka akuza nga palët respektive megjithatë tashmë duhet parë sesi do të rrjedhë kjo çështja e fundit sepse përveç Vujadinoviç edhe Sheta e Çela, dy futbollistë të tjerë të pezulluar pas ndeshjes me Vllazninë, kanë deklaruar se do ta hedhin klubin e Korabit në gjyq.