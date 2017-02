BAY-PASS-i I QYTETIT TE SHKODRES MES MBETURINASH TE SHUMTA

Sikur te mos-mjaftonte mosperfundimit i tij, prej kohesh bay-pass-i ne qytetin e Shkodres eshte kthyer ne vend-grumbullim mbetjesh dhe inertesh te shumta. Bay-passi i ngjan nje landfilli, edhe pse nuk sherben si i tille, pasi mbetje te shumta e kane pushtuar kete pjese te qytetit, qe u planifikua per tu ndertuar per te lidhur qytetin e Shkodres me zona te tjera.

Por, mesa duket projektet kane mbetur thjeshte ne leter, pasi vetem grumbull zhavori ka ne bay-pass, qe ka arritur edhe deri ne pedonalen e Molos prane ures se vjeter te Bunes, duke i prishur edhe pamjen pedonales.

Bay-passi ndodhet ngjitur me barakat e komunitetit rom ne qytetin e Shkodres dhe keto mbeturina kthehen ne burim semundjesh edhe per keto banore, edhe pse ato mund te jene vete pergjegjes per hedhjen e mbeturinave ne bay-pass.

Ashtu sic eshte bere publike edhe ne media, keto mbetje digjen edhe gjate dites, duke shkaktuar edhe deme mjedisore. Pavaresisht kesaj, askush nga perfaqesuesit e institucioneve lokale nuk reagojne per zgjidhjen e kesaj problematike. Edhe pse eshte premtuar disa here per perfundimin e bay-pass-it, cdo gje ka mbetur ne leter dhe nuk dihet kur do te perfundoje nje projekt i tille, nderkohe qe kjo zone mbulohet cdo dite e me shume nga mbeturinat.

Share this: Facebook

Google

WhatsApp

Skype

More

Twitter

Email