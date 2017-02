KUPA U-17: VLLAZNIA NË 1/2 E FINALES NDAJ SKËNDERBEUT

Ekipi U-17 i Akademisë Vllaznia ka fituar të drejtën për të luajtur në gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë. Këtë të drejtë e ka fituar pasi në turin çerekfinal të këtij kompeticioni ka fituar me rezultatin 1-0 ndaj Internacional ku golin shumë të rëndësishëm të këtij takimi e ka shënuar futbollisti Kulla. Ndërkohë, në bazë të shortit të hedhur në ambjentet e Federatës Shqiptare të Futbollit, në gjysmëfinale, ekipi shkodran do të ketë përballë atë të Skënderbeut të Korçës. Ndeshja do të luhet paraditen e së shtunës në kompleksin sportiv të Kamzës. Kuptohet që objektivi i kuqebluve të drejtuar nga trajnerët Neziri e Lika, është kalimi në finale.

Natyrisht që nuk do të jetë e lehtë sepse edhe korçarët do kërkojnë të njëjtën gjë megjithatë besimi tek Vllaznia është më i madh. Kjo nisur edhe nga kontigjenti shumë i mirë i futbollistëve që janë në përbërje të saj. Jo më kot, ata janë në vend të parë edhe në kampionat dhe do të luftojnë edhe në fazën e dytë për ta mbajtur atë vend dhe për t’u shpallur kampionë të vendit. Nëse do ta fitonte edhe Kupën, do të ishte diçka shumë e bukur por mundësitë për ta bërë këtë gjë ekzistojnë. E ndërsa ekipi U-17 ka dalë në gjysmëfinale të Kupës, e njëjta gjë nuk ka ndodhur me 19 vjeçarët. Ata përballë Tiranës janë ndarë në barazim 2-2 dhe me 11-metërsha kanë humbur 5-3 duke bërë që të mos e vazhdojnë më rrugën drejt fitimit të këtij trofeu.

Akademia Vllaznia natyrisht që punën e ka të fokusuar tek nxjerrja e elementit cilësor për ekipin e parë por nga ana tjetër, edhe në kampionat kërkojnë fitimin e trofeve në mënyrë që pjestarët e këtyre ekipeve të mësohen që në këtë moshë me to dhe kjo padyshim që do të ishte një plus më tepër në karrierën e tyre.