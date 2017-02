META: VOTA E 18 QERSHORIT, AS NUK DUHET TE SHANTAZHOHET E AS TE BLIHET

Nga Konventa Zgjedhore e Tiranës, kreu i LSI-së Ilir Meta ka përcjellë sot një mesazh, që vota e 18 qershorit nuk duhet të shantazhohet dhe të blihet nga askush. Meta e ka vënë theksin që në krye të fjalën së tij tek rëndësia e rezultatit jo të LSI-së në këto zgjedhje, por të Shqipërisë, sepse standarti i tyre do të jetë i penegociushëm për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.

“Duhet të kujdesemi për rezultatin e Shqipërisë më 18 qershor, – tha Meta, – kjo është më e rëndësishmja. Sepse shohim shumë pak kujdes, sepse rezulatyi ëhstë mjaft jetik për vendin tonë dhe për realziimin e gjithë atyre angazhimeve që dëgjuam këtu, sepse standarti dhe legjitimiteti ëhstë shumë I rëndësishëm për stabilitetin e Shqipërisë pas 18 Qershorit.

“Rezultati në 18 qershor është vendimtar për hapjen ose jo të negociatave për Shqipërisë në BE. Standarti i zgjedhjeve të 18 qershorit është i panegociueshëm për anëtarësimin e Shqipërisë ndaj të kujdesemi më shumë sot për rezultatin. Ndaj unë do t’i kërkoja edhe kolegut tonë Luan Rama, si përfaqësues i komisionit të Reformës Zgjedhore, që të bëjmë ç’të mundim për të pasqyruar rekomandimet e OSBE / ODIHR dhe propozimet e të gjitha forcave politike për të përmirësuar klimën me të cilën po shkojmë në zgjedhje dhe rritur besimin e qytetarëve se vota e tyre do të jetë e lirë dhe se askush nuk do të mund ta shantazhojë apo blejë. Nuk jemi për zgjidhje partizane bardh e zi, por racionale për t’i shërbyer vendit. Për ata që thanë se LSI nuk e do reformën në drejtësi etj, këta sharlatanë, po t’i kalosh në Veting, asnjeri nuk e kalon.

LSI është nëj shans për të gjithë e kuptova jo vetëm kur dëgjova prof. Luigjin që kohët e fundit I ëhstë bashkuar LSI, por kur I dhashë dorën Anilës, një pedagogeje të nderuar të Universitetit Bujqësor se më dha një rekomandim të paparë kur nuk e kishim zyrtarizuar ende LSI-në si forcë politike dhe unë përpiqesha të gjeja disa emra të spikatur për t’i përfshirë, më sugjeroi profesor Edmond Panaritin. Ai me qetësinë më të madhe me tha: Kam kohë që e pres një ftesë të tillë!

Ne nuk jemi një forcë e pagabueshme, e pakritikueshme, por aftësia jonë qendron tek aftësia për të reflektuar për të ndryshuar për të dëgjuar njerëzit për shqetësimet që ata kanë për të ardhmen e fëmijëve të tyre.

Fuqia jonë vjen nga dashuria për vendin dhe besimi se ky vend do të bëhet nga shqiptarët dhe të rinjtë e të rejat tona, ndaj dhe ne kemi pasur gjithnjë prioritet fuqizimin e LRI-së dhe edukimin e këtyre të rinjve me dashurinë për vendin, socializimin e tyre, rritjen me frymën e solidaritetit dhe të bashkëpunimit, të ekipit. Individualizmi, egoizmi dhe cinizmi janë nga sëmundjet më të rrezikshme të politikës sonë që sjellin arrogancën ,përjashtimin dhe konfliktin. Këtyre do t’u kundërvihemi duke forcuar solidaritetin dhe bashkëpunimin.